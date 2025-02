O Benfica goleou este sábado o Feijó, por 6-2, e garantiu a presença na final da Taça da Liga feminina de futsal.

A disputar a meia-final, as águias venceram com golos de Sara Ferreira, Inês Fernandes, Margarida Alves (autogolo), Raquel Santos e bis de Maria Pereira. Carolina Liliu e Inês Padinha apontaram os tentos do Feijó.

Na final, marcada para este domingo às 16h, o Benfica vai jogar com o Nun'Álvares, atual detentor do troféu.