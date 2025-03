O Benfica está na final da Taça de Portugal de futsal! Os encarnados venceram esta sexta-feira os Leões Porto Salvo, por 6-3, e vão discutir o título com o Sporting.

A disputar a meia-final, os Leões até começaram melhor e aos oito minutos venciam por dois, com golos de Anderson Fortes (6m) e Ré (8m). Os encarnados reagiram e chegaram ao intervalo em vantagem: Higor Souza (9m), Carlos Monteiro (10m) e Diego Nunes (20m).

Na segunda parte, o Benfica continuou com o pé no acelerador e aumentou a vantagem, com Higor Souza a bisar aos 24 minutos, Chishkala a fazer o quinto aos 30 e Afonso Jesus a fazer o sexto aos 38.

Mamadú Ture ainda reduziu a um minuto do fim, mas já não evitou a derrota.

A final com o Sporting está marcada para este domingo, pelas 20h, em Matosinhos. Pode acompanhar tudo com o Maisfutebol.