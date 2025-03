Numa tarde recheada de golos, o Benfica triunfou na visita ao Fundão, por 4-8, impedindo a fuga do líder Sporting.

Na 16.ª jornada da fase regular da Liga, Higor de Souza inaugurou o marcador a favor das águias, ao quarto minuto. Pouco depois, ao sexto minuto, Diego Nunes duplicou a vantagem.

Na resposta, Caio Pedro repôs a igualdade, com golos aos 8 e 12 minutos. Face à reação dos anfitriões, Lúcio Rocha devolveu a vantagem ao Benfica, aos 15m (2-3).

Até ao intervalo, o Fundão forçou novo empate, aos 19 minutos, quando Peléh converteu um penálti.

Na segunda parte, Diego Nunes bisou, aos 22m (3-4). Todavia, Caio Pedro aplicou o hat-trick, aos 33m, deixando o marcador em 4-4. Até que o Benfica encontrou o antídoto para o Fundão.

Depois de Jacaré e André Coelho marcarem, aos 34 e 35m, Léo Gugiel e Arthur capitalizaram o adiantamento dos adversários e marcaram aos 39 minutos.

Assim, o Benfica segue invicto e no 2.º lugar, com 42 pontos, a dois do Sporting. Segue-se a receção aos Leões Porto Salvo (4.º), na noite de sexta-feira (21h).

Por sua vez, o Fundão permanece no 5.º lugar, com 26 pontos. Na próxima ronda há visita ao Torreense (10.º).

Sp. Braga vence antes da visita ao Sporting

Para encerrar a 16.ª jornada, o Sp. Braga controlou frente ao Torreense (3-0), com golos de Gabriel Mazetto, Fábio Cecílio e de Rafael Henmi, aos 9, 13 e 38 minutos, respetivamente.

O triunfo permite aos “Guerreiros” reforçarem o 3.º lugar, com 34 pontos. Segue-se a visita ao líder Sporting, na noite de sábado (20h30).

Quanto ao Torreense, segue no 10.º posto, com 11 pontos, três de diferença para os lugares de despromoção.

Outros resultados.

Ferreira do Zêzere 4-0 Lusitânia dos Açores