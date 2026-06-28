O Benfica venceu o Sporting por 4-3 no jogo 5 da final do campeonato nacional de futsal e sagrou-se bicampeão, algo que não acontecia desde 2008.

Numa primeira parte de loucos, o Benfica entrou melhor e voltou, tal como tinha acontecido nos outros jogos da final, a chegar primeiro à vantagem. Aos seis minutos, Léo Gugiel subiu no terreno e, com tempo e espaço, armou um remate indefensável para Bernardo Paçó.

O golo levou as bancadas do Pavilhão da Luz ao rubro e o ambiente embalou a turma de Cassiano Klein para o 2-0. Ainda no sexto minuto, André Coelho encheu o pé e, do meio da rua, ampliou a vantagem encarnada na partida.

A resposta do Sporting chegou através do inevitável Tomás Paçó (14m). Depois de um grande trabalho de Allan, o fixo surgiu na ala direita e reduziu a desvantagem no marcador.

Com o intervalo cada vez mais perto, o Sporting deu tudo para chegar à igualdade, mas encontrou um Gugiel inspiradíssimo. Allan teve uma oportunidade de ouro para marcar, mas o guarda-redes encarnado defendeu… com o ombro. Grande momento no dérbi lisboeta.

Numa segunda parte eletrizante, o Sporting chegou à igualdade através de Diogo Santos (25m). Depois de uma tentativa de Bernardo Paçó, o ala leonino aproveitou a bola perdida na área do Benfica e atirou para o fundo das redes. No entanto, o empate pouco durou.

Logo a seguir, Bernardo Paçó fez uma defesa incompleta e Silvestre aproveitou para fazer o 3-2, aos 26 minutos. Na resposta, porém, Tomás Paçó (27m) apontou o «bis» e emendou o erro do irmão.

Aos 30 minutos, Diego Nunes foi carregado na área por Felipe Valério e conquistou uma grande penalidade para as águias. Na marcação, Kutchy não tremeu e fez o 4-3. Grande jogo no Pavilhão da Luz.

Com o passar dos minutos ia diminuindo o tempo para respirar. Existiram oportunidades de parte a parte e os guarda-redes brilharam. Aos 35 minutos, Wesley teve uma grande oportunidade para fazer o golo, mas Gugiel agigantou-se entre os postes. Na outra baliza, Bernardo Paçó respondeu à altura, ao defender um remate forte de Kutchy.

A um minuto do fim, Jacaré isolou-se, mas foi rasteirado por Tomás Paçó. Após revisão do vídeo suporte, o fixo leonino foi expulso do encontro.

Em superioridade numérica e com cinco segundos até ao apito final, o Benfica mostrou uma grande maturidade e controlou a posse de bola.

Com este resultado, o conjunto orientado por Cassiano Klein conquistou o bicampeonato de futsal, registo que fugia desde 2008.