Os dois adeptos identificados pela polícia por arremesso de objetos no jogo de futsal Sporting de Braga-Benfica (30 de maio) foram proibidos de entrar em recintos desportivos, anunciou esta segunda-feira a autoridade contra a violência no desporto.

«Na sequência dos incidentes que levaram à interrupção do jogo entre Sporting Clube de Braga e Sport Lisboa e Benfica, no Pavilhão Desportivo do SC Braga, no dia 30 maio, referente ao jogo 2 das meias-finais da segunda fase da Liga Placard de futsal masculino, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) aplicou medidas cautelares de interdição de acesso a recintos desportivos a dois adeptos identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por arremesso de objetos», informou a entidade.

Os adeptos têm, respetivamente, 53 e 21 anos, são residentes em Braga e ficam a aguardar a conclusão do processo de contraordenação cautelarmente impedidos de aceder a recintos desportivos.

Em caso de incumprimento da medida de interdição decretada, os adeptos incorrem no crime de desobediência e poderão ser detidos pelas autoridades policiais.

De acordo com o atual regime jurídico, em caso de condenação, os infratores poderão estar sujeitos a coima entre os 1.000 e os 10.000 euros e a sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos até três anos.

As duas equipas voltam a defrontar-se esta segunda-feira, na Cidade Desportiva do Sp. Braga, no jogo 3 das meias-finais do campeonato de futsal, que decide quem passa à final e defronta o Sporting.