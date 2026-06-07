O Benfica venceu o Nun’Álvares nos penáltis e ganhou vantagem na final do play-off do campeonato de futsal feminino.

As encarnadas sofreram para vencer em casa o jogo 3 da final, conseguindo-o apenas no desempate por pontapés de penálti: 6-5, após 3-3 no prolongamento.

O tempo regulamentar terminou com um empate a dois golos: Ana Azevedo (13’) e Ana Pires (34’) colocaram as visitantes em vantagem duas vezes, mas Janice Silva (26’) e Maria Pereira (37’) igualaram para as águias. No prolongamento, o Nun’Álvares voltou a ganhar avanço, com um golo de Lídia Moreira, aos 42 minutos. Porém, o Benfica anulou a desvantagem, novamente por Janice, a empatar a três golos, aos 46 minutos.

Depois de uma derrota no Jogo 1 e de uma vitória no Jogo 2, o Benfica faz assim 2-1 na final e fica a uma vitória do título. O que pode acontecer já no jogo 4, agendado para 13 de junho.

Por sua vez as fafenses do Nun’Álvares terão de vencer dois jogos para revalidarem o título nacional.