Sporting e Benfica ficaram, esta quinta-feira, a conhecer os adversários na Liga dos Campeões de futsal.



Os leões vão defrontar o Ayat (Cazaquistão), o Novo Vrijeme Makarska (Croácia) e o Pula (Croácia), enquanto o Benfica joga com o Kherson (Ucrânia), o Haladás (Hungria) e o United Galati (Roménia).



Os jogos da fase de grupos decorrem entre os dias 25 e 30 de outubro. O campeão nacional inicia a prova contra os croatas do Novo Vrijeme Makarska e o Benfica, no grupo 4, os romenos do United Galati.

Os três primeiros classificados de cada um dos quatro grupos avançam para a ronda de elite, juntamente com os quatro vencedores dos outros quatro grupos, a disputar por equipas de menor ‘ranking’.

A fase principal conta já com a presença de 24 equipas, entre as quais o Sporting e o Benfica, sendo que as restantes apuradas sairão de um lote de 32, obrigadas a disputar a fase preliminar.

A ronda de elite será disputada de 22 a 27 de novembro e apura quatro equipas para as meias-finais e, consequentemente, final, a disputar na primavera de 2023, em data e local ainda a definir pela UEFA.