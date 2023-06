Jogaço no João Rocha!



O Sporting bateu o Benfica por 3-2 após prolongamento e ganhou vantagem na final do campeonato nacional de futsal. Zicky Tê teve um momento de génio, mas as águias foram capazes de recuperar de uma desvantagem de dois golos. Porém, Pauleta assumiu-se como herói dos campeões nacionais e resolveu o dérbi com um golo na primeira parte do prolongamento.



Mas vamos por partes.



Os primeiros dez minutos representaram o que um jogo 3 de uma final que estava empatada é. Um jogo calculista e com pouco risco. Foi assim até que Tomás Paçó, numa excelente jogada individual, acertou no poste da baliza encarnada. Já o Benfica reagiu nos instantes finais da primeira metade e ficou pertíssimo de marcar em duas ocasiões ambas por Afonso Jesus.



O nível de jogo foi bem melhor na segunda parte. E tudo começou com um golo genial, sensacional, enfim, todos os adjetivos são curtos para descrever o que Zicky fez. Para ver e rever.



Em vantagem, o Sporting ficou por cima e pouco depois, Pany Varela acertou na trave. Adivinhava-se novo golo dos leões e este chegou por intermédio de Pauleta após uma boa jogada de Paçó.



A jogar fora e a perder por dois golos de diferença, parecia que o Benfica ia ficar fora da partida. Porém, uma infelicidade de Pany Varela permitiu às águias reentrarem na discussão do encontro. Volvidos dois minutos, Diego Nunes igualou a contenda a dez minutos do final.



O 2-2 persistiu até ao fim do tempo regulamentar embora as melhores ocasiões tenham pertencido ao Sporting. No prolongamento, os leões foram mais fortes e já depois de Zicky ter ficado perto de novo golaço, Pauleta bisou e fez o 3-2.



O Sporting agarrou-se à vantagem na segunda parte do prolongamento e com exceção para um remate de Chiskhala e outro de Diego Nunes, não passou por grandes sustos. O Benfica fica em desvantagem na final (2-1) e vai tentar evitar que o rival seja campeão na Luz e adiar a discussão do título para um eventual jogo 5 no João Rocha.