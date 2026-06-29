Jacaré, um dos jogadores do bicampeão Benfica que não vai permanecer no clube encarnado, deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida.

«Depois de dez anos a viver o sonho de representar o Benfica, chega o momento de fechar um dos capítulos mais bonitos da minha vida. Foram dez anos de paixão, entrega, sacrifício, conquistas, lágrimas e sorrisos. Dez anos em que dei tudo o que tinha por este símbolo, por este clube e por estres adeptos», introduziu o pivot brasileiro de 27 anos.

Jacaré sai depois de se tornar no melhor marcador da história do futsal encarnado com 150 golos, 27 dos quais na presente época. «Parto de coração cheio. Cheio de orgulho, de gratidão e de memórias que levarei comigo para sempre. Nunca imaginei que um dia pudesse escrever o meu nome na história como o maior artilheiro de sempre do Benfica. É uma conquista que me emociona profundamente e que só foi possível graças a todos aqueles que caminharam ao meu lado: colegas, treinadores, equipa técnica, funcionários e, acima de tudo, aos adeptos, que fizeram de mim um de vocês.»

E acrescentou: «Hoje sigo um novo caminho, mas deixo uma parte do meu coração na Luz. Porque há amores que o tempo e a distância nunca conseguem apagar. O Benfica não foi apenas o clube que representei durante 10 anos. Foi a minha casa, a minha família e o lugar onde vivi alguns dos momentos mais felizes da minha vida. Despeço-me com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso no rosto por tudo o que construímos juntos. O meu nome ficará na história, mas o Benfica ficará para sempre no meu coração.»

