Nilson, jogador de futsal do Benfica [na foto], denunciou ter sido alvo de racismo durante o dérbi da final da Taça de Portugal contra o Sporting, que decorreu em Sines, este sábado, e que os leões acabaram por vencer.

«Fui alvo de um insulto racista por parte de um colega de profissão», escreveu o atleta na sua página de Instagram, lamentando «não ter dito nada ao árbitro ou ao delegado» durante o jogo.

«Devia ter marcado uma posição», afirmou o jogador, que, ainda assim, garante que irá «tratar do assunto no local apropriado».

Recorde-se que o Sporting venceu Benfica por 4-3 numa final muito disputada e que terminou com um gesto de desportivismo, com os jogadores encarnados a fazerem uma «guarda de honra» aos vencedores do troféu.

Leia a mensagem na íntegra:

"Ontem, na final da Taça de Portugal, fui alvo de um insulto racista por parte de um colega de profissão. Condeno-me por não ter dito nada ao árbitro ou ao delegado do jogo. Deveria ter marcado uma posição. De qualquer das formas, irei tratar deste assunto no local apropriado. Como é normal, existem picardias durante os jogos, mas não pode valer tudo. Quem me conhece sabe que não sou muito interventivo nas redes sociais, mas não posso aceitar uma situação destas. Sou pai e educo o meu filho para que tenha orgulho nas suas origens. Que não se sinta inferiorizado ou permita que seja ofendido por quem quer que seja. Obrigado."