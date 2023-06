Mário Silva, treinador do Benfica, mostrou-se naturalmente satisfeito com o triunfo da formação encarnada frente ao Sporting (3-2), no segundo jogo da final do play-off do campeonato nacional de futsal.

«O que hoje nos permitiu sair daqui com um resultado positivo foi que tivemos mais qualidade a atacar, criámos mais situações de perigo, tivemos mais eficácia e, depois, fomos muito solidários e comprometidos nas tarefas defensivas. Não sofremos o segundo golo por defender mal, foi por atacar menos bem. E o primeiro golo é um lance de bola parada», começou por dizer.

O Benfica chegou ao intervalo a perder, mas deu a volta ao resultado: «Ao intervalo, identificámos bem onde o Sporting nos estava a criar mais dificuldades e tentámos corrigir. A primeira parte já tinha sido muito bem conseguida, portanto não pedi nada de extraordinário. É normal que uma equipa que esteja por baixo no resultado tenha de arriscar e ir à procura do resultado.»

«Já tenho mais de 50 dérbis e estou mais do que habituado a, quando o Benfica ganha, começarem a surgir questões extrajogo. No primeiro jogo, não nos queixámos da arbitragem e há lances que podíamos criticar. Parece-me que é entrar no jogo que eu detesto e não é dessa forma que estou no desporto. É saber ganhar e perder, procurar soluções para ganhar mais vezes. Esta equipa é atualmente detentora da Taça da Liga e da Taça de Portugal e nem sempre tem o respeito que merece ter», rematou Mário Silva.