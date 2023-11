O Benfica inicia a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal na quarta-feira e Higor de Souza acredita que esta fase da competição chega no momento ideal.

«Todos têm vontade de jogar a Liga dos Campeões. Estamos ansiosos e a acreditar que estamos numa boa fase. Não havia momento melhor para estarmos a jogar a Liga dos Campeões», diz o pivot brasileiro.

A formação encarnada defronta, no Grupo B, o FK Dobovec na quarta-feira (16h00, horas de Portugal Continental), o Kairat na quinta-feira (à mesma hora) e o FC Prishtina no sábado (19h00). Os jogos serão realizados no Palácio da Juventude e Desporto, em Pristina, no Kosovo.

«Sabemos que a Liga dos Campeões é um campeonato distinto, mas sabemos que os adversários que estão no grupo connosco têm bons jogos nas suas Ligas. Vamos estar ligados ao máximo, sabendo que qualquer equipa nos pode causar dano, mas sabemos da nossa responsabilidade também», afirmou o jogador de 25 anos.

O Grupo B será disputado na cidade de Pristina, no Kosovo, um terreno desconhecido para a equipa do Benfica. «Sabemos que o fator casa é bastante importante, mas para nós não há isso. O Benfica está preparado para jogar em qualquer lugar e em qualquer sítio», rematou Higor de Souza.