Pulpis deixou de ser treinador da equipa de futsal do Benfica, informou o clube.



O espanhol, de 48 anos, estava nos encarnados desde 2021. Desde então venceu 60 dos 78 jogos que disputou, tendo conquistado uma Taça da Liga.



A decisão de demitir Pulpis surge depois da derrota com o Quinta dos Lombos.



O Benfica é terceiro classificado do campeonato nacional de futsal e está nos quartos de final da Taça de Portugal.



O comunicado do Benfica:



O Sport Lisboa e Benfica informa que, por mútuo acordo, o treinador Pulpis deixa, a partir de agora, de orientar a equipa sénior masculina de futsal.

O Clube agradece o profissionalismo demonstrado por Pulpis ao longo da sua ligação ao Benfica e enaltece a atitude exemplar do técnico na hora da saída, deixando votos de sucesso para o seu futuro.

O Sport Lisboa e Benfica anunciará oportunamente o futuro treinador da equipa de futsal.