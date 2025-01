No fecho da primeira volta da Fase Regular, na tarde deste sábado, Benfica e Sporting empataram a um golo, na 11.ª jornada.

Para a visita às águias, Nuno Dias não contou com Tomás Paçó, Tatinho e Allan Guilherme. Por isso, o timoneiro dos tetracampeões em título apostou em Henrique Rafagnin, João Matos, Anton Sokolov, Wesley Reinaldo, Alex Merlim de início.

Do outro lado, Cassiano Klein alinhou com Léo Gugiel, Afonso Jesus, Lúcio Rocha, Diego Nunes, Silvestre Ferreira. De fora da convocatória ficou o lesionado André Correia.

Recorde o desenrolar do capítulo 102 deste dérbi na Liga.

Face ao ascendente do Sporting nos minutos inaugurais, a reação das águias foi penalizadora. Isto porque, aos 5:30, Arthur viu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Dezoito segundos antes, o brasileiro foi punido por protestos.

Em superioridade numérica, o Sporting embateu na muralha edificada pelo guardião Léo Gugiel.

Depois de o encontro passar por uma fase de monotonia, sem oportunidades, o guardião do Benfica subiu e ameaçou o golo, sendo travado pelo pé de Henrique Rafagnin.

A quatro minutos do intervalo, o Sporting ofereceu um livre de 10 metros aos rivais, mas Chishkala desferiu um remate demasiado puxado para a direita. Desta forma, e apesar do ascendente dos anfitriões, o nulo prevaleceu até ao intervalo.

Na etapa complementar, o Benfica permaneceu na mó de cima, contando com a persistência de Chishkala. Depois de atingir o poste, com um remate cruzado, o russo desperdiçou uma ótima ocasião, isolado pela esquerda.

De ensaio em ensaio, Chishkala acabou por inaugurar o marcador, a sete minutos da derradeira buzina. Após trabalho de Afonso Jesus pelo meio, o ala encheu o pé e soltou a festa na Luz. Foi o 11.º golo do russo na Liga.

Em situação de recurso, o Sporting apostou em Merlim como guarda-redes adiantado. Todavia, Gugiel agigantou-se para evitar o empate. A dois minutos do fim, o guarda-redes do Benfica travou, na linha, um cabeceamento de Sokolov.

E quando muitos adeptos já davam por garantida a liderança isolada, Wesley foi derrubado por Afonso Jesus, na área. Assim, a 29 segundos da buzina, Taynan repôs a igualdade e assinou o nono golo no campeonato.

Tal desfecho impediu as águias de voltarem a triunfar sobre os leões para a Liga, o que não acontece desde junho de 2023.

O empate deixa o Sporting na liderança com 29 pontos, os mesmos do Benfica. Por agora, o saldo de golos faz a diferença.

Na próxima ronda, na noite de quarta-feira (20h), o Sporting visita o Fundão (5.º). Na quinta-feira (18h), o Benfica recebe o Lusitânia (10.º).

No término da primeira volta da Fase Regular, os Leões de Porto Salvo encerram o pódio, com 23 pontos, mais um do que o Sp. Braga (4.º). Em lugar de play-off estão também Fundão, Quinta dos Lombos, Eléctrico e Torreense.

Na fronteira permanecem o Caxinas e o Lusitânia, enquanto o Ferreira do Zêzere e a Sanjoanense ocupam os lugares de despromoção.

Outros resultados.

Caxinas 4-3 Lusitânia

Eléctrico 1-1 Torreense

Fundão 1-1 Sp. Braga

Leões Porto Salvo 5-1 Sanjoanense

Quinta dos Lombos 2-4 Ferreira do Zêzere