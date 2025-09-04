O futsal está de luto pela morte de Édson, guarda-redes brasileiro, aos 38 anos.

Tudo aconteceu num torneio amador no nordeste do Pará, quando o atleta defendeu uma grande penalidade. Durante os festejos, Édson caiu inanimado junto a alguns colegas de equipa e ainda chegou a ser assistido no local, acabando por não resistir. 

A Câmara Municipal de Augusto Corrêa anunciou a suspensão de todos os jogos, sendo que a competição apenas retomará a normalidade esta quinta-feira.

