Portugal confirmou o apuramento para os quartos de final do Campeonato da Europa de futsal, em Liubliana, com uma vitória clara e sem contestação frente à Hungria, por 5-1, num encontro que teve sentido único ao longo dos 40 minutos.

Em Liubliana, na Eslovénia, a Seleção Nacional entrou a todo o gás e precisou de apenas 23 segundos para inaugurar o marcador. Pany Varela cruzou com precisão e Erick, à entrada da área, rematou forte e colocado, sem hipóteses para Alasztics, dando o melhor arranque possível à equipa das quinas.

O domínio português foi total nos minutos iniciais. Aos três minutos, Lúcio esteve muito perto de fazer o segundo, com um remate que passou a rasar o poste da baliza húngara.

O golo acabaria por surgir pouco depois, aos seis minutos: Diogo Santos recuperou a bola por duas vezes no mesmo lance e assistiu Lúcio, que apenas teve de encostar para uma baliza deserta.

A Hungria tentou reagir, mas esbarrou numa organização defensiva sólida e num ritmo imposto por Portugal. Ruben Góis ainda obrigou Alasztics a uma grande defesa aos sete minutos.

Até ao intervalo, o guarda-redes húngaro foi mesmo a figura maior da sua seleção, somando uma sucessão de intervenções decisivas que evitaram números mais expressivos no marcador.

Na segunda parte, Portugal manteve a mesma atitude e voltou a entrar melhor. Aos 22 minutos, nova recuperação alta deu frutos com Diogo Santos a roubar a bola e a rematar de primeira, sem hipóteses para Alasztics, fazendo o 3-0.

Dois minutos depois, Ruben Góis bloqueou o defesa de Tomás Paçó, deixando o jogador do Sporting isolado. Na cara do guarda-redes, Paçó não perdoou e atirou forte para o 4-0.

Perante a desvantagem pesada, a Hungria arriscou de imediato no 5x4, mas o momento mais perigoso acabaria por surgir num erro português. Um passe falhado de Pany Varela permitiu a Fekete recuperar e rematar em cheio no poste esquerdo da baliza de Bernardo Paçó.

Portugal ainda conseguiu chegar à mão cheia de golos. Pany Varela recuperou a bola quando a Hungria atacava com cinco jogadores e levou o esférico até à baliza adversária, sem guarda-redes.

Já com Edu Sousa na baliza lusa, a Seleção Nacional sofreu o único golo do jogo. Novamente em superioridade numérica, Rutai desferiu um remate fortíssimo e colocado que só parou no fundo das redes portuguesas.

Com esta vitória, a Seleção Nacional, bicampeã europeia, soma o segundo triunfo no Europeu e garante, desde já, um lugar nos quartos de final, reforçando o estatuto de candidata ao título. Portugal volta a entrar em campo esta quinta-feira, no último jogo do grupo, diante da Polónia.