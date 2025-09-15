Futsal: Portugal defronta Japão, Nova Zelândia e Tanzânia no Mundial feminino
Seleção nacional parte como cabeça de série e integra o Grupo C na competição nas Filipinas
A seleção feminina portuguesa de futsal vai estrear-se no primeiro Mundial da modalidade num grupo com Japão, Nova Zelândia e Tanzânia. O sorteio realizou-se esta segunda-feira, nas Filipinas, país anfitrião da prova que decorrerá entre 21 de novembro e 7 de dezembro.
Portugal integra o Grupo C, na condição de cabeça de série, fruto do terceiro lugar que ocupa no ranking mundia (terceiro lugar).
No que toca ao histórico frente aos adversários da fase de grupos, Portugal só tem registos diante do Japão, a quem venceu nas sete ocasiões em que se defrontaram, a última das quais em 2024, no Torneio 4 Nações, com triunfo por 5-0.
O Japão surge como quinto classificado no ranking mundial, a Nova Zelândia ocupa a 21.ª posição e a Tanzânia, que vai disputar a sua primeira fase final sénior da FIFA, encontra-se em 82.º lugar.
As 16 seleções deste Mundial foram divididas em quatro grupos, com os dois primeiros classificados a garantirem presença nos quartos de final. Todos os jogos terão lugar na PhilSports Arena, na área metropolitana de Manila.
Confira aqui os grupos do Mundial feminino de futsal:
Grupo A: Filipinas, Polónia, Argentina e Marrocos.
Grupo B: Espanha, Tailândia, Colômbia e Canadá.
Grupo C: Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia.
Grupo D: Brasil, Itália, Irão e Panamá.