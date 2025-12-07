Futsal: Portugal vence a Rússia e conquista sexto título mundial VIRTUS
Triunfo por 3-1 na competição para atletas com deficiência intelectual
A seleção portuguesa voltou hoje a fazer história ao conquistar, pela sexta vez, o Campeonato do Mundo de futsal da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), ao vencer a Rússia, a competir sob bandeira neutra, por 3-1, na final disputada em Torrevieja, Espanha.
Portugal chegou ao título com um registo imaculado, somando apenas vitórias ao longo do torneio. Ainda assim, a final começou longe de ser simples. Apesar do domínio claro da equipa das quinas, com mais posse, maior volume ofensivo e várias ocasiões criadas, o marcador permaneceu intacto até ao intervalo.
O equilíbrio caiu momentaneamente para o lado russo logo no arranque da segunda parte. Num lance contra a corrente do jogo, um remate de meia distância surpreendeu Sandro Botelho e colocou os adversários na frente.
A resposta portuguesa, porém, não demorou. Dois minutos depois, Ricardo Costa restabeleceu a igualdade após uma excelente combinação com Rúben Metade, devolvendo justiça ao resultado.
A reviravolta chegaria a sete minutos do fim, por Diogo Silva, que apareceu no sítio certo para completar uma jogada trabalhada e colocar Portugal a vencer.
O mesmo Diogo Silva fecharia a contagem pouco depois, com o golo mais vistoso da tarde. Um remate acrobático após assistência perfeita do guarda-redes Sandro Botelho, selando o 3-1 final.
Com este triunfo, Portugal conquista mais um título mundial da modalidade, somando agora títulos mundiais em 2013 (La Roche-sur-Yon), 2015 (Guayaquil), 2017 (Viseu), 2019 (Brisbane), 2023 (Vichy) e 2025 (Torrevieja).