O Sporting regressou da pausa para compromissos internacionais com uma exibição demolidora, goleando o Rio Ave por 9-0, em Vila do Conde, em jogo da terceira jornada da Liga de futsal.

Apesar de um primeiro tempo equilibrado, com apenas um golo de vantagem ao intervalo – marcado por Taynan de grande penalidade –, a equipa de Nuno Dias voltou das cabines em modo avassalador e construiu a goleada sobretudo através das bolas paradas.

Diogo Santos (21m), Rocha (28m), Tomás Paçó (32m e 36m), Wesley (33m), Rúben Freire (35m) e Bruno Pinto (39m) juntaram-se à lista de marcadores, enquanto Taynan (8m e 22m) bisou.

Com este triunfo, o Sporting soma nove pontos em três jogos, mantendo-se firme no arranque da prova, já os vilacondenses, somam três derrotas e estão no último lugar.