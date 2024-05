Barcelona e Sporting defrontam-se esta sexta-feira, a partir das 18 horas, no segundo jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, na Demirchyan Arena SCC, em Yerevan, na Arménia.

O Sporting, campeão europeu em 2019 e 2021, procura a sua oitava final e a quarta consecutiva. Foi finalista vencido em 2011, 2017, 2018, 2022 e 2023.

O Barcelona, onde jogam os portugueses André Coelho e Erick Mendonça, campeão europeu por quatro ocasiões (2012, 2014, 2020 e 2022), procura a sua sétima final, à qual também chegou em 2015 e 2021, anos em que foi finalista vencido.

Este é o quinto encontro entre Barcelona e Sporting, que reeditam as finais da Liga dos Campeões de 2022 e 2021. Em 2022, o Barcelona foi campeão europeu ao vencer o Sporting por 4-0. Em 2021, o Sporting bateu o Barcelona e conquistou o título europeu ao vencer por 4-3. Antes, as duas equipas já se tinham defrontado nas meias-finais da UEFA Futsal Cup de 2011/12 e de 2014/15, com o Barcelona a levar a melhor em ambos os jogos, vencendo por 5-1 e 5-3, respetivamente.

Na final, o vencedor deste jogo defronta o atual campeão em título, o Palma, que no primeiro jogo das meias-finais eliminou o Benfica, no desempate por penáltis.

