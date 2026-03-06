Após confirmar a presença na final four da Liga dos Campeões de futsal, o Sporting prepara-se para ficar a conhecer o adversário na próxima fase da prova, sendo estes os adversários possíveis: Palma Futsal (Espanha), Jimbee Cartagena (Espanha) e Etoile Lavalloise (França).

Esta sexta-feira, os jogos da segunda mão dos «quartos» não trouxeram grandes surpresas, sendo que, além dos leões, as restantes três equipas já estavam em vantagem na eliminatória. O Palma Futsal, tricampeão europeu em título, levou a melhor sobre o Riga por 1-0, depois do 7-4 que se registou no primeiro jogo. Já o Etoile Lavalloise venceu o Semey por 3-2 e terminou com um agregado de 8-6 no conjunto das duas mãos.

Por fim, o Jimbee Cartagena não teve dificuldades para vencer o Kairat, por 7-4, depois do triunfo por 2-1 no jogo da última semana. O Sporting chega pela sexta vez consecutiva aos quatro melhores clubes da Europa, sendo que, no palmarés, tem duas Ligas dos Campeões, conquistadas em 2018/19 frente ao Kairat (2-1) e em 2020/21 diante do Barcelona (4-3).

Resta agora saber a definição dos jogos para a final four, que decorre entre os dias 8 e 10 de maio, em Pesaro (Itália). O sorteio das «meias» ainda não tem data definida.