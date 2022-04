Sporting e Benfica entram em campo nesta sexta-feira para disputar as meias-finais da Champions League de futsal. Os leões são os primeiros a jogar, a partir das 16h00, frente ao ACCS Futsal de França.

A equipa francesa, que conta com o português Ricardinho, ficou em segundo no grupo da ronda de elite, atrás do MFK Tyumen, mas a equipa russa foi afastada na sequência da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

O Sporting, recorde-se, é o campeão europeu em título. O Benfica, por seu turno, defronta o Barcelona a partir das 19h00.

Acompanhe o ACCS Futsal-Sporting AO VIVO no Maisfutebol.