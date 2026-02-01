Espanha venceu Itália por 4-0, este domingo, no Campeonato da Europa de futsal, seguindo para a meia-final, fase em que vai defrontar a Croácia.

A primeira classificada do Grupo C entrou a impor o seu ritmo de jogo frente à Itália. Francisco Cortés, a meio da primeira parte, abriu o marcador (12m) e colocou a seleção espanhola a vencer por 1-0. Em cima do intervalo, Antonio Pérez ampliou a vantagem da ‘la roja’ aos 20m (2-0).

No segundo tempo, a seleção italiana não foi capaz de mudar a história do jogo e Antonio Pérez, num contra-ataque rápido, fez o 3-0 aos 26m. O fixo do Barcelona bisou na partida. A fechar o jogo, Gabriel Motta chegou, contudo acertou na própria baliza aos 36m e fechou o resultado em 4-0.