O jogo de futsal entre Peñiscola e Noia FS, da primeira divisão espanhola, terminou com uma autêntica «batalha campal».

Nas redes sociais, o momento foi partilhado em vídeo e é possível ver jogadores e membros das equipas técnicas em agressões mutuas, já após o apito final do árbitro. O encontro terminou com goleada do Noia FS sobre a equipa da casa, por 6-1, sendo que as duas equipas estão separadas por cinco pontos na tabela classificativa.

Assista aqui ao momento: