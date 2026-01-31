Jorge Braz, selecionador, e Erick Mendonça, jogador, fizeram a antevisão ao jogo com a Bélgica, deste domingo (15h), a contar para os «quartos» do Europeu de futsal. O técnico assumiu que perder seria «insucesso total». Já o universal garantiu que a equipa está pronta.

Perder é «insucesso total»

«Isto é a linha ténue entre o sucesso e o insucesso. Perder este jogo implica irmos para casa. Ganhar este jogo implica irmos até ao fim. Perder este jogo é insucesso total. Eles sabem, têm experiência suficiente para isso. Sabemos muito bem o que queremos, mas estamos focados no duelo e que passemos essa ‘linha’ com muita convicção e confiança.»

Bélgica tem jogadores que gostam de jogar

«É uma equipa que quer ter bola no pé, construir, ir ‘um para um’, tem bola parada. Tem jogadores que gostam de jogar, mas nós também. Muito mais focados no que temos de fazer e como vamos realçar Portugal. Temos de ser o foco central.»

Erick Mendonça

Staff não deixa duvidar

«Sabemos perfeitamente as capacidades da Bélgica. Se, em algum momento, nós duvidarmos, temos o ‘staff’ que nos ‘dá nas orelhas’ e não nos permite relaxar. Em fase a eliminar é completamente diferente. Vão entrar com Portugal já preparados para o que aí vem e com uma abordagem totalmente diferente.»

Resposta ao Mundial de 2024

«Este grupo já ganhando muitas vezes tinha ‘fome’ de vencer. Então tendo um orgulho ferido é ainda mais perigoso. Não concordo quando se diz que não correu bem. Não se pode chamar ‘fracasso’. Aprendemos muito e acho que nós estamos melhores agora.»