Espanha e Bélgica entraram esta sexta-feira a vencer no Campeonato da Europa de futsal, ao baterem, 4-1 e 4-0, Eslovénia e Bielorrússia, respetivamente.

Na Arena Stozice, em Liubliana, a Espanha - recordista de títulos com sete em 12 edições já organizadas - impediu surpresas diante da Eslovénia, uma das três coanfitriãs, graças a uma entrada fortíssima, pois ao intervalo vencia por claros 4-0.

Antonio Pérez, no primeiro minuto, Mellado, aos sete, José Raya, aos 16, e Jesús Gordillo, aos 18, apontaram os tentos da formação espanhola, ao passo que Matej Fidersek ainda procurou reduzir os danos na segunda parte, com um tento aos 28.

Antes, num encontro que se previa equilibrado, a Bélgica goleou a Bielorrússia por 4-0, beneficiando da inspiração de Omar Rahou, com um ‘hat-trick’ aos quatro, 30 e 38, e ainda de um último golo de Steven Dillien, aos 39.

Desta forma, belgas e espanhóis assumem a liderança do Grupo C, com três pontos cada, enquanto eslovenos e bielorrussos ficam sem pontos, antes de uma jornada com os jogos Bielorrússia-Espanha e Bélgica-Eslovénia, na segunda-feira.

A estreia da seleção portuguesa é as 14:30 locais (13:30 em Lisboa) de sábado, frente à Itália, vencedora em 2003 e 2014, em duelo do Grupo D, na Arena Stozice, em Liubliana, sendo seguida de outra partida do grupo, entre Hungria e Polónia.

O Campeonato da Europa de futsal iniciou-se na quarta-feira e prolonga-se até dia 7 de fevereiro, numa organização tripartida entre a Eslovénia, Letónia e Lituânia.

Os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos avançam para os quartos de final, a disputar em 31 de janeiro e 01 de fevereiro, enquanto as meias-finais se jogam no dia 04 e a final e jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no dia 07.