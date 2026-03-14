O Benfica venceu o Atlético por 3-0 nas «meias» da Taça da Liga e segue para a final da competição.

Vinda de duas vitórias consecutivas, a formação orientada por Paulinho Roxo chegou à vantagem perto do intervalo. Janice Silva, aos 20 minutos, fez o primeiro golo da partida.

No início do segundo tempo, a ala Fifó dilatou a vantagem encarnada aos 22 minutos e chegou, com este golo, aos 22 remates certeiros na temporada, em 35 jogos.

A três minutos do apito final (37m), Sara Ferreira sentenciou a partida em 3-0 e carimbou o bilhete para a final, onde as águias jogam diante do Nun´Álvares, em jogo marcado para domingo, às 14h00.