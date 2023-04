O Benfica é a primeira equipa apurada para a final da Taça de Portugal de futsal. Na Póvoa de Varzim, os encarnados derrotaram o Ferreira de Zêzere por 3-2.



A equipa de Santarém bateu-se muito bem, vendendo cara a derrota. Depois de uma oportunidade para cada lado, as águias abriram o marcador numa saída rápida depois de um remate falhado de Gonçalo Oliveira. Apesar do guarda-redes ter recuperado a posição, nada pôde fazer para travar o pontapé fortíssimo de Rocha.



A vantagem do Benfica durou dois minutos. Xisco aproveitou uma defesa incompleta de Léo a remate de Costelinha e fez o 1-1. O jogo estava frenético e os encarnados fizeram o 2-1 volvidos dois minutos por Chishkala. O guarda-redes do Ferreira de Zêzere foi adiando novo golo do oponente e agarrando a equipa ao jogo até ao intervalo.



A segunda parte não teve tantas oportunidades. Porém, assistiu-se a mais dois golos. Num lance de génio, Costelinha conseguiu igualar a contenda e relançar a meia-final. O sonho do Ferreira em chegar à final ruiu no minuto seguinte num golaço de Bruno Cintra.

O Benfica fica à espera do desfecho do Nun'Alvares-Sporting para saber com quem vai discutir o troféu.