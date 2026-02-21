A direção da Federação Portuguesa de Futebol solicitou ao Governo uma reunião com o novo Ministro da Administração Interna, Luís Neves, para avaliar medidas de combate e prevenção à violência e intolerância no Desporto.

Esta tomada de posição surge na sequência dos confrontos em Lisboa entre adeptos de Benfica e Sporting, antes do dérbi de futsal, que levaram a 124 detenções na passada quinta-feira.

«Manifestando a sua preocupação com o crescendo de episódios de violência nos recintos desportivos e nas suas imediações - como foi o caso nos acontecimentos da última quinta-feira -, e mesmo ciente de que este tipo de incidentes extravasam a vertente meramente desportiva, a Direção da FPF entende ser altura de debater com o Executivo um conjunto de medidas concretas que possam contribuir para o aumento da segurança, do FairPlay e do respeito, princípios que a Federação Portuguesa de Futebol continuará a defender e a promover de forma intransigente», pode ler-se no comunicado divulgado este sábado, após a reunião de sexta-feira.

«A Direção da FPF considera urgente discutir com o Governo temas como a Revisão da Lei do Combate à Violência no Desporto e as propostas de alterações regulamentares quanto ao agravamento das sanções em episódios no violência, desde o futebol distrital ao futebol profissional, como forma de prevenir o propagar de episódios que em nada dignificam o Futebol Português e o País», acrescenta ainda a FPF, destacando que «o combate à violência no Desporto é uma bandeira da qual abdicará e uma prioridade que deve ser partilhada por todos os que têm a obrigação de defender a imagem do futebol português, nos relvados e fora deles».