Cassiano Klein, treinador de futsal do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a derrota (7-4) com o Sporting para os «quartos» da Liga dos Campeões. O técnico brasileiro falou de decisões más tomadas, mas enalteceu o orgulho na equipa.

Houve «brilho» na entrega

«Nós sabemos que seria um jogo de muita intensidade e acredito que começou assim. Os primeiros cinco minutos foram desagradáveis para nós. Não pela nossa entrega, mas pelas decisões. Mas eu prefiro olhar para o lado que nós tivemos um brilho muito grande. Eu acho que o que a nossa equipa leva é a entrega e a luta até ao final. Queria estar aqui nesse momento a falar sobre o resultado positivo, que nós queríamos muito. Agora, mesmo com o resultado adverso, tem que destacar o empenho, a entrega. Dar também os Parabéns ao Sporting. Se nós tivéssemos passado, honestamente, acredito que seria merecido. Seria merecido porque são duas equipas que procuraram entregar um futsal incrível nas duas partidas. Eles foram mais felizes e temos de seguir.»

Como reagir a um 4-0

«Na segunda parte nós conseguimos equilibrar o jogo e ir atrás do 5x4. E, de novo, como o jogo estava muito equilibrado, quando estava 5x4, nós tivemos uma oportunidade para fazer o golo. Mas o jogo estava muito equilibrado, essa é a verdade. Eu vejo que o Sporting foi mais lúcido nas decisões, tanto de golo como algumas decisões extras. Imagina estares a perder 4-0 em praticamente cinco minutos. Como é que reages? Eles conseguiram, ali dentro, procurar soluções. Isso, para mim é muito gratificante. De novo, fico triste pelo resultado. Nós gostaríamos muito de dar esse passo como equipa.»

Impacto da eliminação no grupo

«Zero. Nós não podemos acordar, trabalhar e motivar por ter passado uma competição ou outra. O que mais admiro nas pessoas é a obsessão de cada dia querer fazer melhor. Eu acho que nada define a tua vida. Quando ganhas um jogo, não define a tua vida. Quando perdes um jogo, não define a tua vida. Claro que não vamos negar, se tivéssemos passado, estaríamos orgulhosos desse feito. Mas o que nós temos de fazer é procurar trabalhar mais e aprender com os erros.»

O erro é fatal

«É um jogo que as duas equipas jogam para fazer o golo o tempo todo. Então nós tivemos a primeira oportunidade de golo antes de eles fazerem. Quando jogas com uma equipa muito competente, como é o Sporting, eles conseguem aproveitar ao máximo quando ficamos vulneráveis no jogo. Porque são tomadas decisões. Então é um jogo muito equilibrado. E um erro pode ser fatal. Nós errámos uma, duas, três, quatro. De novo, não posso tirar o mérito do Sporting. Porque se nós tivéssemos vencido, eu estaria orgulhoso de saber que nós iríamos ter mérito para isso. E quando o adversário ganha, ele tem mérito. É isso que eu acredito.»

Expulsão de Arthur

«Eu sempre penso a questão de nós, seres humanos. Nós tomamos ações a todo o momento. E às vezes o atleta vai fazer um comentário… vamos pegar o caso do segundo do Arthur. Teoricamente o Arthur sofre uma falta e vai argumentar alguma coisa com o árbitro. E no calor do jogo o árbitro entendeu que aquele argumento não era válido e deu o vermelho. Então são situações de aprendizagem.»