Benfica e Sporting fecharam a fase de grupos da UEFA Futsal Champions League com um pleno de vitórias. As águias golearam o Luxol St. Andrews, de Malta, por 6-1. O Sporting goleou também, desta feita o Novo Vrijeme, da Croácia, por 4-0.

No triunfo dos encarnados, Kutchy, que renovou recentemente, foi o destaque da partida com um bis (4m e 19m). Afonso Jesus (3m), Diego Nunes (20m), Pany Varela (37m) e Higor (38m) marcaram os restantes golos.

Com mais um triunfo, o Benfica fecha o grupo 3 apenas com vitórias, aguardando agora por um adversário nos «oitavos» da competição.

Já o Sporting carimbou também uma passagem para os «oitavos» como cabeça de série. A equipa de Nuno Dias saiu vitoriosa (4-0) com os golos de Henrique Rafagnin (2m), Allan Guilherme (13m), Bruno Pinto (15m) e Alex Merlim (31m).

Assim, os leões fecham o grupo 4 apenas com vitórias e ficam também à espera de adversário para a próxima fase.