O Benfica está na final dos play-offs do campeonato nacional de futsal. Depois da goleada por 4-0 no primeiro jogo, os encarnados receberam e venceram os Leões de Porto Salvo, esta quarta-feira, agora pela margem mínima, por 4-3.

A equipa comandada por Cassiano Klein já vencia por 2-0 aos três minutos, graças a um autogolo do guarda-redes Ricardo Bernardo (2m) e a um golo de Silvestre Ferreira (3m).

Os forasteiros reagiram à passagem do minuto onze e reduziram a desvantagem por intermédio de Rúben Carrilho.

Logo a abrir o segundo temo, Leonildo Injai (21m) apontou o golo da igualdade e relançou as contas da partida.

O Benfica, no entanto, voltou para a frente do marcador aos 28 minutos, graças a um golo de Lúcio Rocha e, um minuto depois, Silvestre bisou para fazer o 4-2.

A seis minutos do fim, Carrilho bisou e os Leões de Porto Salvo até apostaram no cinco para quatro, mas já não conseguiram evitar o triunfo dos encarnados, que ficam a aguardar o desfecho da eliminatória entre Sporting e Sp. Braga. Os leões venceram o primeiro jogo e podem carimbar a presença na final em caso de nova vitória esta quinta-feira.