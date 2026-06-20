Depois de o hóquei masculino do Benfica selar a conquista da Liga na tarde deste sábado, em casa, o futsal feminino das águias prolongou a festa pela hora de jantar. Também na Luz, as águias venceram o Nun’Álvares (4-1), no quinto e último jogo da final dos playoffs.

Ainda que Ana Azevedo tenha inaugurado o marcador ao quinto minuto a favor do emblema de Fafe, o Benfica empatou por Sara Ferreira – aos 19m, de penálti – e completou a reviravolta por Maria Pereira (36m). Por último, Janice Silva brilhou e faturou aos 37 e 39 minutos.

A eliminatória terminou 3-2 a favor das águias. Ainda que derrotadas no Jogo 1, em casa (4-2), o Benfica respondeu com vitória em Fafe (4-1) e na Luz (3-3, 6-5 após penáltis). Após a goleada sofrida em Fafe (5-1), as águias levaram a melhor no regresso a casa (4-1).

De forma destacada, a portuguesa Janice Silva – de 29 anos – terminou no topo das melhores marcadoras, com 35 golos.

[em atualização]