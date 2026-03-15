Futsal: Nun’Álvares vence Benfica e conquista Taça da Liga feminina
Final decidida nos penáltis após empate a um golo. Nun’Álvares junta Taça da Liga à Supertaça
Final decidida nos penáltis após empate a um golo. Nun’Álvares junta Taça da Liga à Supertaça
O Nun’Álvares conquistou, neste domingo, a terceira Taça da Liga, replicando os feitos de 2021/22 e de 2023/24. No Multiusos de Gondomar, o emblema de Fafe venceu nos penáltis (1-1, 5-4 após desempate por penáltis), vingando a final da última época, também decidida nos penáltis.
Num duelo que durou mais de duas horas, o nulo foi desfeito aos 35 minutos, quando Dinha desviou o esférico para a própria baliza e entregou a vantagem ao Benfica. Em todo o caso, no minuto seguinte, Dinha assistiu Jana para o empate e para a estreia a marcar na Taça da Liga.
De parada e resposta, o prolongamento foi insuficiente e a igualdade só foi desatada no derradeiro desempate. Numa sequência de 14 remates, Maria Pereira desperdiçou o quinto penálti das águias – que asseguraria o título – e a guardiã Maria Odete agigantou-se. Em momentos de extrema ansiedade, coube a Ana Azevedo soltar a festa do Nun’Álvares, depois de Inês Matos errar.
Assim, a equipa de Fafe volta a igualar o Benfica no palmarés da Taça da Liga, com três conquistas. De recordar que este é o segundo título na época do Nun’Álvares, depois da Supertaça, em setembro, também frente ao Benfica (3-2 após prolongamento).