No derradeiro teste para o Mundial feminino de futsal, Portugal venceu a Colômbia por 3-2, num jogo disputado no pavilhão Ninoy Aquino, nas Filipinas, país onde se vai disputar a fase final do torneio, entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro.

Ainda sem Martinha, chamada à última hora para o lugar da lesionada Raquel Santos, a Seleção nacional nunca esteve em desvantagem no marcador no duelo com as colombianas.

Os golos surgiram todos na segunda parte, o primeiro dos quais apontado por Kaká, aos 23 minutos. Na resposta, Diana Celis (25m) repôs a igualdade, que Janice Silva desfez três minutos depois.

A Colômbia ainda conseguiu anular, pela segunda vez, a desvantagem no marcador, por Merlin Salcedo (30m), mas Inês Matos, já dentro do último minuto, carimbou o triunfo da equipa das Quinas.

«Há coisas positivas, outras a melhorar, mas os jogos servem para nos prepararmos para o que aí vem. Tentámos passar por tudo o que temos trabalhado nestas semanas, relembrar os conteúdos, para, no domingo, com um adversário já com características diferentes, estarmos preparados para o início da competição», referiu o selecionador nacional, Luís Conceição, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal integra o Grupo C do primeiro Mundial feminino de futsal organizado pela FIFA, no qual tem como adversários a Tanzânia, o Japão e a Nova Zelândia.