O Benfica, detentor da Taça de Portugal feminina de futsal, vai defrontar em casa os Leões de Porto Salvo nos quartos de final da prova, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira, em Lisboa.

Nos restantes encontros, o Nun’Álvares, finalista vencido da última edição, recebe o Santa Luzia. Já as duas equipas ainda em prova provenientes da segunda divisão, a Escola de Gondomar e o Sp. Braga, terão também a vantagem de jogar em casa, frente ao Novasemente e ao Atlético, respetivamente.

A eliminatória está agendada para o fim de semana de 28 de fevereiro e 1 de março. Os vencedores dos quartos de final garantem presença na ‘final four’, que se realiza em Gondomar, nos dias 25 e 26 de abril,