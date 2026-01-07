Carolina Pedreira foi eleita a melhor jogadora jovem do mundo em futsal, distinção anunciada esta quarta-feira pelo Futsal Planet, site de referência que anualmente premeia os melhores protagonistas da modalidade.

A ala internacional portuguesa, de 23 anos, coroou assim uma época de grande destaque, marcada pela conquista do título de vice-campeã mundial na primeira edição do Campeonato do Mundo feminino, disputado em dezembro, em Manila, nas Filipinas.

Atualmente ao serviço do Poio Pescamar, em Espanha, Carolina Pedreira cumpre a terceira temporada consecutiva no futsal espanhol, afirmando-se como uma das principais figuras da nova geração a nível internacional.

O Futsal Planet divulgou ainda os vencedores dos prémios de melhor jogador e melhor jogadora do mundo, atribuídos aos brasileiros Fabinho e Emilly. Entre os nomeados nestas categorias estiveram também os portugueses Zicky e Lídia Moreira.

Portugal contou com outras presenças entre os finalistas: Ana Catarina Pereira, vencedora do galardão de melhor guarda-redes do mundo por quatro ocasiões, voltou a ser nomeada, mas o prémio de 2025 foi atribuído à brasileira Ana Carolina. Já na categoria de melhor jovem masculino, Renato Almeida e Rodrigo Monteiro figuraram entre os candidatos, com a distinção a sorrir ao uruguaio Franco Duque.

O Futsal Planet irá ainda anunciar mais prémios nos próximos dias, com Portugal a manter forte representação entre os nomeados, incluindo o selecionador Luís Conceição, a seleção feminina, a equipa masculina de sub-19 e o respetivo selecionador, que se sagraram bicampeões da Europa.