Luís Conceição, selecionador de Portugal, em declarações após a derrota com o Brasil (3-0), na final do Mundial feminino de futsal:

«É muito difícil perder uma final de um Mundial, mas não nos podemos esquecer que somos vice-campeãs, não é fácil alcançar este feito. Estas jogadoras têm feito um percurso fantástico. Esta vitória é delas, com esta qualidade e este compromisso construíram o espaço delas. São vice-campeãs, perdemos com o Brasil, que na sua história só tem uma derrota. Só temos de ficar bastante orgulhosos. Claro que queríamos mais. Tentámos. Parabéns ao Brasil, uma seleção recheada de muito talento individual, com uma qualidade incrível, do melhor que o futsal feminino tem. Nós também temos muitas armas, tentámos igualar, mas não foi fácil. Parabéns ao Brasil.»