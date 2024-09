Declarações dos jogadores portugueses após a eliminação no Mundial de Futsal, nos oitavos de final, frente ao Cazaquistão (2-1):

Tiago Brito: «É um sentimento horrível o que estamos a viver, mas não abala a qualidade e o trabalho que foi desenvolvido. Preparámo-nos muito bem para este Campeonato do Mundo e chegámos nas nossas melhores capacidades, em todos os sentidos. Infelizmente, perdemos contra também uma grande equipa. No cômputo geral, hoje tivemos mais bola, mais finalizações e deixámos o Cazaquistão criar pouco perigo na nossa baliza, mas o que conta são os golos e isso ditou a vitória do Cazaquistão.

O orgulho que eu tenho nesta equipa é inabalável. O caminho vai continuar, faz parte e o processo de maturação também. Na próxima competição, de certeza absoluta que a resposta será ainda melhor, porque iremos sempre refinar algo para melhorar dia após dia e dar sempre o nosso melhor em prol do nosso país e da nossa seleção.»

Erick Mendonça: «Não ficou a faltar nada. Acima de tudo, saímos com o sentimento de que fizemos tudo ao nosso alcance para sair com a vitória. É um dissabor, porque acho que fomos a melhor equipa. Parabéns ao Cazaquistão, pois quando ganham desta maneira, com a resiliência e capacidade de sofrer que tiveram, são justos vencedores. Mas, na minha forma de ver o jogo, acho que estivemos muito por cima e podíamos ter feito mais golos. Não fizemos e, nesse sentido, parabéns ao Cazaquistão.

Não precisamos deste jogo, e muito menos deste Campeonato do Mundo, para saber que há orgulho e que o futuro está garantido. Já está garantido há muito tempo. O orgulho é total em todos e basta ver a forma como o Lúcio, o Kutchy e o André Correia se comportam aqui e a personalidade com que encaram estes jogos. Temos aqui campeões do Mundo como o Zicky e o Tomás Paçó, mas que estão no seu segundo Mundial, com a idade que têm. O sentimento só pode ser de orgulho. Caímos nos oitavos de final, como poderíamos ter ido até ao fim. O orgulho não ia ser nem mais, nem menos. Somos uma grande equipa, das melhores do mundo, e esta derrota não abala em nada o nosso sentimento de orgulho.»