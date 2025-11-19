Vindo de uma derrota com o Eléctrico, o Sporting respondeu com uma goleada por 10-2 na visita ao Famalicão, em jogo da 10.º jornada da fase regular do campeonato de futsal.

Bruno Pinto anotou um hat trick (8, 28 e 28m), enquanto Diogo Santos (1m), Wesley (6m), Bruno Maior (10m), Pedro Santos (19m), Rocha (24m), Tomás Paçó (24m) e Pauleta (34m) marcaram os restantes golos dos leões. Ricardo Vieira (11m) e Buzuzu (22m) foram os autores dos golos dos famalicenses.

Com esta vitória, o Sporting aproveita da melhor maneira a derrota dos Leões de Porto Salvo com o Benfica e salta para o segundo lugar, com 24 pontos, a seis dos encarnados, que lideram a prova.