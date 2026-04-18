O Sporting goleou o Famalicão por 10-1 (!), em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga de futsal.

Os leões entraram a todo o gás e em dez minutos já venciam por 4-0 com golos de Valério (2m e 8m), Tomás Paços (10m), Rocha (10m). Antes do intervalo, a formação orientada por Nuno Dias ampliou, ainda mais, a vantagem sobre os visitantes e foram para o descanso a vencer por seis golos sem resposta.

No segundo tempo, a superioridade face ao Famalicão manteve-se e o Sporting chegou mesmo a vencer por 9-0, contudo a equipa visitante reduziu através de Pereira, aos 37 minutos. A um minuto do apito final, Bruno Maior fez o décimo do encontro, numa goleada pesada para a formação famalicense.

Com este resultado, o Sporting segue na perseguição ao líder Benfica e ocupa o segundo lugar, com 55 pontos. O Famalicão, por sua vez, é penúltimo, com 16 pontos.

Noutros resultados, o Rio Ave venceu o Sp. Braga por 5-2.

Os vilacondenses dominaram nos primeiros 20 minutos, no tempo de descanso, venciam por 4-0. No segundo tempo, a formação visitante respondeu com dois golos, mas insuficientes para alcançar a igualdade no marcador.

Antes do apito final, Dinis Ramos sentenciou o resultado, carimbando o triunfo para o Rio Ave.

Com este resultado, os vilacondenses ocupam o quinto lugar, com 32 pontos. Já o Sp. Braga é terceiro classificado, com 36 pontos.