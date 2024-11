O Sporting venceu este domingo em casa do Sp. Braga (5-1), num jogo em que começaram até em desvantagem no marcador.

Na sexta jornada da liga portuguesa de futsal, os «arsenalistas» marcaram primeiro por intermédio de Tiago Correia logo no primeiro minuto de jogo. Mas logo a seguir o Sporting reagiu e conseguiu ir a vencer para o intervalo com um auto-golo de Rafael Hemni (2m) e um golo de Diogo Santos (15m).

Na segunda parte, confirmou-se a superioridade dos comandados por Nuno Dias. Sokolov (21m), Wesley (27m) e Diogo Santos a bisar no encontro (34m) fizeram o resultado final: 5-1.

Com esta vitória, o Sporting aproveita o deslize do Benfica frente aos Leões de Porto Salvo e iguala as águias no primeiro lugar da classificação com 16 pontos. O Sp. Braga encontra-se no terceiro posto com 12 pontos.