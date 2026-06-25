O melhor dérbi do Mundo! Não podia, então, ser decidido sem ser preciso jogar uma «negra». Então vamos a isso – este domingo decide-se tudo. Mas, para isso, o Sporting precisou de vencer o jogo 4 nesta quinta-feira (3-2).

O fator casa é algo essencial, isso é algo que estas finais têm provado – a equipa da casa venceu sempre nos quatro jogos. Apesar de ser o Benfica a abrir o marcador, uma entrada fulminante dos leões na segunda parte ditou o rumo do jogo.

Não foi, porém, um jogo qualquer. Era a despedida de João Matos, capitão do Sporting. O fixo de 40 anos, que se vai retirar do final da época, fez assim o último jogo em casa da carreira.

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Num reflexo daquilo que têm sido as finais até então – os dois guarda-redes em grande plano. O marcador precisou de ser inaugurou através de uma bola parada.

Num canto cobrado do lado direito, Kutchy surgiu ao segundo poste, superiorizou-se a Diogo Santos, e encostou para o golo.

Até final da perimira parte o ritmo e intensidade mantiveram-se elevados, como é habitual. Ainda antes do intervalo o Sporting teve uma oportunidade de ouro par empatar.

Diogo Santos surgiu desmarcado também na sequência de canto e atirou para uma defesa inacreditável de Gugiel- A dois tempos, o guarda-redes do Benfica segurou a vantagem encarnada para o intervalo.

Ainda assim, nada pôde fazer o guarda-redes do Benfica perante o remate de Pauleta. Numa entra fulminante dos leões, Zicky serviu ao ala, que de bico atirou sem hipóteses para o golo do empate.

Nos minutos finais surgiu o golo a reviravolta, com dupla da formação leonina em destaque. Zicky, do lado direito, ganhou espaço e serviu Diogo Santos, que se limitou a encostar para o segundo dos leões.

Pouco depois, de bola parada, a turma de Nuno Dias viria a dilatar a vantagem. Num livre no corredor central, Merlim jogou com Tomás Paçó. O fixo dos leões atirou de primeira o remate que estabeleceu o 3-1.

Cassinao Klein não perdeu tempo e apostou logo de seguida no 5x4. Aposta que viria a, pelo menos, agitar os minutos finais. Até porque o Benfica, em superioridade numérica, conseguiu reduzir a desvantagem.

Diego Nunes, ala brasileiro, do lado esquerdo atirou cruzado e rasteiro. Bernardo Paçó ainda esticou a perna direita, mas não foi capaz de evitar o segundo das águias.

Até final o resultado não se alterou mais. O Sporting vence, assim, o quarto jogo da final (3-2), levando a decisão do título para a Luz.

O campeão será então sagrado este domingo, dia 28 de junho, no pavilhão da Luz (20h).