Futsal: Sporting vence Eléctrico e aproveita derrota do Benfica
Leão vence com reviravolta e está a três pontos das águias
Leão vence com reviravolta e está a três pontos das águias
O Sporting venceu na visita ao Eléctrico, por 4-2, na 20.ª jornada da fase regular da Liga. Na noite desta sexta-feira, os anfitriões até se adiantaram ao segundo minuto, graças a Simi Saiotti, mas Alex Merlim e Bernardo Paçó operaram a reviravolta, marcando aos 16 e 18 minutos, respetivamente.
Na etapa complementar, Diogo Santos (24m) e Pauleta (27m) decidiram a contenda, enquanto Alê Teixeira (35m) reduziu (4-2).
Assim, o Sporting atingiu os 49 pontos, aproveitando a derrota do Benfica em Famalicão (4-3). Os leões estão a três pontos das águias e visitam o Fundão (10.º) na quarta-feira (20h30).
Por sua vez, o Eléctrico é 8.º classificado, com 19 pontos, três de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a visita ao Fundão, a 18 de abril.
#FutsalSCP | ⏹️ 𝗧𝗥𝗜𝗨𝗡𝗙𝗢 dos Leões na 20.ª jornada da Liga Placard 🤩 Seguimos, Sporting 🦁— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) March 27, 2026
⚽ Bruno Pinto, Bernardo Paçó, Diogo Santos e Pauleta.
⚪ 2-4 ⚫ // #EFCSCP pic.twitter.com/w4AEv36JNH