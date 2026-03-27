O Sporting venceu na visita ao Eléctrico, por 4-2, na 20.ª jornada da fase regular da Liga. Na noite desta sexta-feira, os anfitriões até se adiantaram ao segundo minuto, graças a Simi Saiotti, mas Alex Merlim e Bernardo Paçó operaram a reviravolta, marcando aos 16 e 18 minutos, respetivamente.

Na etapa complementar, Diogo Santos (24m) e Pauleta (27m) decidiram a contenda, enquanto Alê Teixeira (35m) reduziu (4-2).

Assim, o Sporting atingiu os 49 pontos, aproveitando a derrota do Benfica em Famalicão (4-3). Os leões estão a três pontos das águias e visitam o Fundão (10.º) na quarta-feira (20h30).

Por sua vez, o Eléctrico é 8.º classificado, com 19 pontos, três de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a visita ao Fundão, a 18 de abril.