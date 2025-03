Nuno Dias, treinador do Sporting, após a vitória diante do Benfica (4-3), na final da Taça de Portugal de futsal:

«Este seria sempre um troféu desejado, mesmo que tivéssemos vencido as duas últimas edições. Queremos ganhá-las sempre, independentemente do passado.

Foi importante chegar ao intervalo a vencer. Na minha opinião, nos primeiros 10 minutos, o Benfica foi melhor do que o Sporting, criou perigo. Não nos deixou jogar. Criou-nos algumas dificuldades na subida do Henrique Rafagnin. Não tivemos muitas chances, não estávamos a ser especialmente perigosos na subida e acabámos por sofrer.

Com a troca de guarda-redes, acabámos por conseguir, numa subida do Bernardo Paçó, fazer o 1-1 e depois tivemos uma ascensão no jogo, algumas situações de perigo. Começámos a entender melhor o que é que tínhamos de fazer e a ser um bocadinho mais agressivos no portador da bola, criando dificuldades ao Benfica. Com alguma sorte, acabámos por passar para a frente a dois segundos do intervalo.

Sabíamos que o Benfica ia querer melhorar e subir na segunda parte, mas acho que nós entrámos com a postura certa. O jogo continuou equilibrado, mas conseguimos ser melhores.

Mas, independentemente de tudo isso, acabou por ser um resultado justo. Não foi desnivelado, como no jogo da Taça da Liga [5-1] e o Benfica não merecia isso pelo jogo que fez. Mais uma conquista brilhante, com um grupo de trabalho absolutamente extraordinário, do qual me orgulho muito de fazer parte e liderar. Para mim, este título é como se fosse o primeiro. Com a diferença de que parece cada vez mais difícil.»