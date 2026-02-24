A imagem de Zicky Té com o braço erguido e punho cerrado após marcar ao Benfica foi um dos momentos que marcou o dérbi de futsal, na segunda-feira. Através das redes sociais, o pivot do Sporting esclareceu o festejo antirracismo, isto num momento em que os encarnados lidam com as repercussões do caso Prestianni.

«Como irmãos, sempre! Esperamos por vocês no João Rocha, sportinguistas. Sem clubismo, sem provocação, apenas um apelo à humanidade», escreveu Zicky Té, no Instagram.

Recorde-se que o Benfica venceu o Sporting por 4-3 no Pavilhão da Luz e parte em vantagem para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal.