O jornal fez uma grande reportagem para eleger os 100 melhores desportistas do séc. XXI, o que à partida devia significar um trabalho isento de suspeita. Mas falha ao cometer um erro grave: o jornal considera que o português Ricardinho é... brasileiro.

«Seis vezes eleito o melhor jogador do mundo, ele é a figura mais representativa do futsal na última década», escreve o jornal desportivo, colocando o nome a fotografia do esquerdino ao lado da bandeira brasileira e da palavra «Brasil».

Refira-se, já agora, que Ricardinho jogou sete anos em Espanha e sim, foi eleito seis vezes o melhor jogador do mundo. O que pelos vistos não foi suficiente para afirmar junto de toda a gente que ele é português. Para além disso, Ricardinho foi eleito o 36º melhor desportista do século.