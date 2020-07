O Inter Movistar sagrou-se campeão espanhol de futsal, mas Ricardinho não jogou nos últimos encontros, depois de ter anunciado que vai jogar no ACCS Paris. Em entrevista ao comentador de futsal Rui da Cruz, no Instagram, Ricardinho falou sobre a saída do clube, após sete anos.

«Não terminou como eu queria, mas ganhámos mais um título. Mais do que seis títulos, conquistei cinco mais um», disse o futsalista português, dizendo que os seus companheiros sabem os motivos de não ter jogado no play-off. «Todos sabemos as razões, mas poucos queríamos falar.»

«O mais importante foi termos terminado como campeões. Deixamos um legado muito pesado e espero que consigam dar continuidade, o que eu acho muito difícil. Desejo muita sorte aos jogadores, todos eles levam um amigo», disse ainda Ricardinho, acrescentando que teve «uma despedida fantástica» dos companheiros do clube.

Sobre a forma como terminaram estes sete anos no clube espanhol, Ricardinho afirmou: «É triste, mas dificilmente se acaba um casamento em amizade. Foi um casamento muito bonito, cumpri vários sonhos, jogar na melhor liga do mundo, jogar na melhor equipa do mundo, a máquina azul, fazer crescer o clube, ser o melhor do Mundo... mas houve um divórcio».

Ricardinho disse que chegou a propor sair antes do fim do contrato (30 de junho) para não ficar na bancada nos últimos jogos. «Quis rescindir o meu contrato porque acreditei que era o melhor para ambas as partes. Não saio como queria, mas também não saio pela porta de trás.»

«Não me senti isolado e os meus companheiros sempre estiveram comigo. O único momento em que estive sozinho foi na bancada. Nos treinos fiz o meu trabalho, como sempre. Sempre fui profissional», garantiu.