O El Pozo Murcia anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o guarda-redes Eduardo Veiga para a renovação até 2027.

«Mais de 50 jogos oficiais a defender a nossa baliza com confiança e liderança. É também Campeão Europeu e Mundial com Portugal!», pode ler-se numa publicação nas redes sociais do clube espanhol.

O guardião de 28 anos está há 12 épocas em Espanha e há duas na formação do sudeste espanhol.

O El Pozo Murcia está no sexto lugar e esta temporada «Edu» foi opção em 22 partidas.