João Matos, capitão do Sporting, em declarações aos jornalistas após a conquista da Liga dos Campeões de futsal frente ao Barcelona (4-3):



É um feito extraordinário. Não basta só talento, hoje foi a prova que é também a união e a solidariedade que uma verdadeira equipa consegue fazer, contra uma equipa como o FC Barcelona.

A perder 2-0 ao intervalo, houve uma superação tremenda. Voltámos a ser os maiores da Europa e é um orgulho tremendo pertencer a esta família.

A mensagem ao intervalo foi para termos coragem. O FC Barcelona estava a permitir que tivéssemos bola, simplesmente não estávamos a ter coragem para assumir a responsabilidade. Foi assumir o jogo, ter coragem e não olhar para camisolas ou nomes, sermos nós próprios. A superação apareceu e conseguimos dar a volta ao resultado. Estamos claramente de parabéns e somos uns justos vencedores pelo que fizemos.

Foi uma caminhada extraordinária, três jogos de superação e união, a ser equipa, em que ninguém se importou quem marcava e quem assistia. Construímos isso e foi a base do sucesso. Fomos uma equipa unida e isso sentiu-se durante o estágio, os treinos e dentro de campo. Nunca tive um sentimento de união e de equipa como senti em três jogos.

Esta juventude veste esta camisola como a pele deles e é o clique que nos faz dar o empurrãozinho para ser campeão europeu. Crescemos a sentir o Sporting e isso faz diferença na hora da verdade. Conseguimos ter as emoções à flor da pele, ter a razão ainda do nosso lado e, depois, esse clique do amor ao Sporting.»